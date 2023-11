Tantissime persone hanno recapitato i propri auguri, in data odierna, a Gigi Riva per i suoi 79 anni. Un compleanno che ha ricevuto la dedica anche del presidente della Fifa, Gianni Infantino.

“Si chiama Luigi Riva. Per tutti è Gigi. Per quelli che lo hanno amato sopra ogni cosa è Giggirrivva. Per il mondo – per velocità, potenza e reti segnate – è Rombo di Tuono. Buon compleanno ad un attaccante e ad un uomo straordinario”. Così Infantino ha espresso il proprio omaggio in italiano con una storia su Instagram.

