“Siamo a venti giorni da una scadenza importante, cioè il termine ultimo per la conferma dell’accordo di programma per il trasferimento nel bilancio comunale dei fondi regionali”. Lo ha affermato il direttore business e media del Cagliari Calcio, Stefano Melis.

Il dirigente rossoblù era presente oggi al Museo Egizio di Torino, insieme a Fondazione Mont’e Prama, per la promozione del patrimonio archeologico del Sinis.

Occasione colta per lodare il lavoro della Juventus sull’Allianz Stadium di Torino e ribadire l’impegno per la nuova casa del Cagliari. Progetto che ora attende 50 milioni di euro della Regione Sardegna per avanzare alla fase operativa.

Melis auspica che “questo step venga completato nei tempi, così da non perdere un altro anno, mettere fine alla fase più tecnica e amministrativa dell’iter, e pensare a poter ospitare i Giganti nel nuovo stadio”.

Infine sull’ok della conferenza di servizi: “Risultato di un lavoro costante ed enorme da parte del club – ha chiosato Melis – dove ogni giorno decine di professionisti non lasciano nulla al caso per curare gli aspetti tecnici del progetto”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it