“Una eventuale acquisizione da parte dell’azienda di Taranto potrebbe davvero rappresentare una svolta nella prospettiva dei quattro siti e di tutte le professionalità interessate”. Questo l’auspicio di Filctem Cgil sulla vertenza Sanac, azienda da tempo in amministrazione straordinaria con quattro stabilimenti in Sardegna, Toscana, Liguria e Piemonte.

La nuova mobilitazione si è attivata dopo la pubblicazione del bando per la vendita della società e vedrà coinvolti i lavoratori di Assemini, Vado Ligure, Gattinara e Massa Carrara.

Sanac riforniva di materiali refrattari gli impianti dell’ex Ilva, oggi Acciaierie d’Italia, ma come denuncia il sindacato “è quanto mai indispensabile che il governo nazionale intervenga su Acciaierie D’Italia affinché inizi da subito ad acquistare i materiali refrattari e non più all’estero con costi oltretutto più elevati”.

Dopo le sollecitazioni dei sindacati nazionali di categoria per ottenere un incontro al Mimit, il 6 novembre è arrivato un riscontro scritto. “Nella nota – spiega il sindacato – oltre a sottolineare la pubblicazione del nuovo bando per la vendita, si dice che per quanto concerne il perdurare della sospensione degli ordini da parte di Acciaierie D’Italia, il Governo ha intrapreso un percorso per il rilancio del settore siderurgico, a partire da Taranto, con l’impegno di garantire agli impianti la tutela della sicurezza sul lavoro e il raggiungimento dei livelli di produzione. La riconvocazione del tavolo di crisi Sanac avverrà successivamente alla conclusione dell’iter previsto per la presentazione delle lettere di interessamento all’acquisto dei complessi aziendali”.

Per il segretario Filctem Cgil Cagliari, Giampiero Manca, “la pubblicazione del nuovo bando non impedisce al governo di intervenire immediatamente sul ripristino degli ordinativi da Acciaierie D’Italia verso Sanac, fondamentali per la continuità produttiva dei siti nei quali oggi i lavoratori sono in cassa integrazione, con un impatto, ad Assemini, del 70% di cigs”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it