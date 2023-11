Intervento nel cuore della notte per i Vigili del fuoco di La Maddalena. Intorno alle 3:40 in via Giovanni Usai, un camioncino impiegato in un’attività edile ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Nonostante i danni ingenti al veicolo, fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il rogo è attualmente oggetto di indagine, con la presenza sul luogo dell’accaduto anche dei Carabinieri per i necessari accertamenti. L’operazione di soccorso e di messa in sicurezza ha richiesto un’ora circa di intervento, durante la quale i pompieri hanno anche evitato il propagarsi delle fiamme all’area circostante.

