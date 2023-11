Un’ora di gioco poi a riposo in vista del prossimo impegno contro l’Irlanda. Per Matteo Prati la sfida di ieri contro San Marino è stata poco più che una sgambata, con il match terminato sul punteggio di 7-0 per l’Italia Under 21.

Gli azzurrini hanno martellato e sono andati in gol con Gnonto due volte, Pirola, Volpato, Fabbian, Esposito e Bianco. Il rossoblù Prati è stato quindi tolto al 57′ sul risultato di 5-0 e sarà di nuovo protagonista nella sfida con l’Irlanda, decisiva per mantenere la testa del girone di qualificazione al prossimo Europeo di categoria.

