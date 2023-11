“È il momento che il bene della nostra Regione e del nostro Comune vengano prima degli interessi personali, compresi i miei”. Così il consigliere dei Progressisti al Comune di Cagliari, Marco Benucci, annuncia la sua uscita dal gruppo politico.

“L’ho deciso – spiega Benucci – dopo aver sentito le compagne e i compagni con cui, da sempre, condivido la mia passione e l’impegno politico e con l’associazione Nelson Mandela Cagliari di cui faccio parte”.

Benucci è stato eletto in una lista politica, Siamo Cagliari, che in seguito è risultata essere la più forte nel centrosinistra. Per questo gli è stato chiesto di fare il capogruppo di un soggetto collettivo ampio, utile per rafforzare ed equilibrare la coalizione di centrosinistra a Cagliari.

L’anno scorso, però, si è arrivati a una svolta. “Una parte dei compagni di strada – continua il consigliere comunale – hanno deciso di creare un soggetto politico che, avendo lo stesso nome del gruppo (Progressisti), creava una certa confusione tra le persone che conosco e quindi, non aderendo a quel soggetto politico, ho deciso di dimettermi dal ruolo di presidente del gruppo”.

“Ora i Progressisti hanno preso una strada diversa da quella del centrosinistra e quindi opposta a quella che mi aveva portato ad aderire a quel progetto. Per questa ragione – aggiunge Benucci – ho deciso di lasciare il gruppo. Potevo creare un gruppo autonomo, con il prestito di un consigliere del PD ma ho deciso di dare un’adesione tecnica (senza iscrivermi al partito) al gruppo del partito democratico in consiglio comunale”.

“Ho preso questa decisione – continua Benucci – rinunciando anche a una certa autonomia e visibilità personale perché credo che a pochi mesi dalle elezioni sia più giusto pensare all’unità per battere le destre in Regione e in Comune. Questi 5 anni di governo regionale e di Giunta comunale sono stati i peggiori della storia democratica della nostra Regione e del nostro Comune. Occorre subito fermare qualsiasi altra loro aspirazione di governo tutti insieme”.

