Tante belle parole, ma per l’Einstein Telescope a Lula mancano i fatti. È quanto denunciano i vertici del Pd a margine della Festa dell’Unità a Cagliari.

Per questo il Partito Democratico ha deciso di presentare in Parlamento una contromanovra. “La manovra del governo si basa su misure spot e non interviene sulle questioni più importanti. Il nostro giudizio è molto negativo. Abbiamo lavorato a una serie di emendamenti che presenteremo, è un lavoro di tutto il partito” spiega Marco Meloni.

E sull’Einstein Telescope prova ad accendere un faro Silvio Lai. “Non basta avere un comitato per la candidatura dell’Einstein Telescope. È necessario che sia disponibile un miliardo nei prossimi dieci anni per le infrastrutture utili a realizzare il progetto. O questi soldi vengono messi subito, dal 2024, con una rateizzazione di dieci anni, o non si va avanti. Presenteremo presto un emendamento perché senza quell’accreditamento è come se noi non fossimo candidati. Il resto sono solo chiacchiere”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it