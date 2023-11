Migliaia di persone hanno riempito varie piazze di Cagliari per gridare forte e chiaro il proprio “No” alla violenza sulle donne.

In particolare, di fronte sulle scalinate del Bastione di Saint Remy, grande partecipazione per una manifestazione che ha colorato di fucsia il monumento. Tanti gli striscioni e le scritte come “Non ci scusiamo per il disturbo, ci stanno ammazzando” e “Basta violenza sui nostri corpi“.

La manifestazione è stata organizzata dal gruppo di Non Una Di Meno. “Siamo contro la violenza patriarcale. Siamo in piazza a Cagliari il 25 novembre perché arrabbiate. Vogliamo una trasformazione radicale della società, consapevoli che non saranno pene più severe, militarizzazione e sicurezza ad azzerare la violenza”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it