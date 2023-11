Aveva detto di voler acquistare un’auto, ma ha finito per sottrarre del denaro al privato venditore. È successo ad Arbus, dove un 72enne di Avola è stato denunciato dai Carabinieri al Tribunale di Cagliari per truffa aggravata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha raggirato un 45enne disoccupato che aveva messo in vendita la propria auto su un noto sito di commercio online.

La vittima era stata contattata telefonicamente dal presunto acquirente che gli aveva offerto di pagare tutto subito per avere quella autovettura. Seguendo le indicazioni ricevute, la vittima si era recata presso uno sportello postamat dove avrebbe dovuto ricevere un bonifico sulla propria carta Postepay. Dopo aver eseguito sulla tastiera dell’Atm le operazioni che lo sconosciuto gli aveva indicato, si è reso conto di aver perso 240 euro.

Nonostante i tentativi di ricontattare telefonicamente l’interlocutore, il truffatore era sparito definitivamente. I Carabinieri sono però riusciti a identificarlo seguendo il movimento del denaro con l’ausilio dell’amministrazione delle Poste.

