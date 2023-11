La Fials in data odierna ha sottoscritto l’accordo per i Differenziali Economici di Professionalità 2023 (ex fasce) con la Direzione Generale Azienda Arnas Brotzu.

Questo accordo, che consentirà al personale dell’azienda di conseguire il numero massimo di passaggi Dep previsti dalle norme attuali (50% partecipanti), arriva al fotofinish.

“Mentre tanti bloccano le trattative nel periodo dell’anno dove l’unico risultato perseguibile è a danno stesso di chi lavora, la Fials al contrario agisce, come la propria storia conferma, nel loro pieno interesse. Nell’attuale clima di erosione del potere d’acquisto degli stessi stipendi, questo consentirà di dare una boccata d’ossigeno a molti lavoratori” spiega il segretario provinciale Giampaolo Cugliara.

Esprime soddisfazione anche il segretario provinciale del Sud Sardegna, Giampaolo Mascia. “La Fials prosegue nella sua unica missione, tutelare nel miglior modo possibile i lavoratori. Facciamo i fatti, non parole“.

