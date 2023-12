Due incroci pericolosi saranno finalmente sistemati a sud di Arborea e nel territorio di Santa Giusta. È quanto prevede la delibera della Giunta regionale che stanzia oltre 1 milione e 200mila euro per gli interventi sulla viabilità dell’oristanese, come chiesto a gran voce dai sindaci della zona.

“Si tratta di due interventi che avevo chiesto e sollecitato con insistenza, vista la pericolosità degli incroci a raso” esulta il consigliere regionale di Forza Italia, Emanuele Cera. L’esponente forzista aveva infatti organizzato, nello scorso mese di aprile, un sopralluogo sulle strade del sud della provincia, dove era presente anche l’assessore regionale Pierluigi Saiu.

“In quella occasione – ricorda Cera – avevamo prospettato all’assessore alcune criticità nel sistema viario e la necessità di intervenire con risorse importanti per la messa in sicurezza delle strade provinciali. L’assessore Saiu si era dimostrato disponibile e lo ha confermato con la delibera di qualche giorno fa”.

Nel dettaglio, sono stati stanziati 430mila euro per realizzare una rotatoria a sud dell’abitato di Arborea, dove oggi è presente un’intersezione a raso tra le provinciali 69 e 50 e la strada comunale 8. Poi 800mila euro per il comune di Santa Giusta, per un altro svincolo che consente l’accesso alle rampe di lancio della 131 e collega al porto industriale.

