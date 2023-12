Via ai lavori per il nuovo skate park in via Pessagno, nel vecchio campo Coni. L’intervento, dal costo di circa 700mila euro, ha “l’obiettivo di regalare alla città un impianto dove gli appassionati potranno divertirsi” annuncia il sindaco Paolo Truzzu con un messaggio sui social.

Ma non solo. Nello skate park, spiega il primo cittadino, si potranno anche “realizzare manifestazioni di carattere nazionale e internazionale”.

Infine Truzzu promette: “Quando i lavori saranno terminati dedicheremo una targa a Gimmy De Agostini“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it