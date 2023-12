Incidente questa mattina sulla 131 e traffico in tilt per una decina di chilometri. Tre auto sono coinvolte in un tamponamento, con i veicoli danneggiati fermi sulla carreggiata. Non si registrano feriti gravi.

Lunga la fila di auto, circa dieci chilometri dopo Monastir in direzione Cagliari. Sul posto le ambulanze del 118 e la polizia stradale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it