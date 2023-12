La Guardia di finanza ha aperto un fascicolo a Nuoro sull’affidamento di quasi 70mila euro alla casa editrice Arkadia, che ha pubblicato il libro di Dino Manca su Grazia Deledda.

Il testo è stato realizzato in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del Premio Nobel per la Letteratura.

Nella giornata di giovedì 14 dicembre, le Fiamme gialle si son presentate al Palazzo della Provincia per acquisire tutti gli atti legati all’iniziativa sulla base di un esposto che segnala la vendita del libro.

Il prodotto editoriale, al contrario, sarebbe dovuto essere un’opera di pregio da far circolare in ambiti istituzionali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it