Omessa dichiarazione e tentativo di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Queste le accuse a carico del rappresentante legale di un’impresa alberghiera a Olbia denunciato dalla Guardia di Finanza per tasse non pagate e per una richiesta irregolare di accesso al Superbonus dedicato agli hotel.

Il controllo fiscale, esteso a 4 annualità d’imposta, ha portato al recupero di una base imponibile pari a circa 400mila euro, più un’imposta sui redditi di società evasa di quasi 100mila euro e 10mila euro di IVA dovuta.

Le Fiamme Gialle hanno inoltre scoperto ulteriori cartelle esattoriali del valore di oltre 150 mila euro, mentre la verifica dei requisiti per il Superbonus Hotel a cui l’impresa aveva tentato di accedere nel 2021 ha permesso di bloccare crediti d’imposta non spettanti per oltre 220mila euro, oltre all’erogazione di un contributo a fondo perduto del valore di 40 mila euro.

