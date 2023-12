Il salto non è ancora arrivato, ma il segnale a Renato Soru è stato lanciato. I Progressisti ieri si sono riuniti in Assemblea e al termine della riunione hanno presentato un documento per chiarire la loro posizione dopo le voci su un possibile rientro nel Campo Largo di Alessandra Todde.

I Progressisti sottolineano “la necessità di superare la divisione in due blocchi dello schieramento democratico” e “ritengono doveroso applicarsi alla riunificazione dello stesso schieramento, fino all’ultimo istante utile”. Stessa posizione espressa da Alessandra Todde negli scorsi giorni.

Insomma, ancora nessun ripensamento sull’alleanza con Soru, ma dopo la chiusura di quest’ultimo a ulteriori trattative è arrivato un richiamo ad evitare qualsiasi personalismo che avvantaggi il centrodestra.

