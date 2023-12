Ad un anno dalla separazione dal marito Brian Perri, Elisabetta Canalis ha voluto parlare di quanto accaduto in una intervista concessa a Grazia. Ammettendo che non era questo l’epilogo che avrebbe voluto, ma anche che ora i rapporti sono buoni.

“Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione, e che il rapporto a due inevitabilmente può modificarsi. La separazione si può affrontare o in modo traumatico, oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi. Io e Brian facciamo parte di questo secondo gruppo”.

La priorità è la figlia Skyler. Per questo la ex velina ha deciso di rimanere negli Stati Uniti e non tornare in Italia. Prendendosi una casa a poca distanza da quella dell’ex marito.

“Mia figlia ha 8 anni e frequenta le elementari. La mia priorità e quella di Brian è stata, da subito, non stravolgere la sua vita. Ci siamo imposti di non cambiare le sue abitudini. Non toglierei mai un papà come Brian a mia figlia. Ho messo in conto che mi devo sacrificare per far andare bene le cose. Quando lei sarà più grande, se mai vorrà fare un’esperienza di studio in Italia e se il padre sarà d’accordo, si farà. Ma ora è prematuro anche solo parlarne”.

A 45 anni, dunque, la vita riparte da zero. “Tante volte le vita ci mette di fronte ad avvenimenti per cui è necessario crescere e andare avanti. E il cambiamento può essere positivo, non solo sintomo di incertezza e paura. Non si deve dare spazio all’idea del fallimento. Ma imparare a evolversi. Se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto, anche solo per la figlia che abbiamo avuto”.

