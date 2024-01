Sarà Alessandro Prontera l’arbitro del match di Coppa Italia tra Milan e Cagliari. La sfida che andrà in scena questa sera alle 21 vedrà il fischietto della sezione di Bologna impegnato per la quarta volta in carriera con i rossoblù.

Nelle precedenti uscite i sardi hanno collezionato due vittorie e un pareggio. I successi, entrambi per 2-1, sono stati raccolti in Serie A contro Verona e Atalanta, rispettivamente nelle stagioni 20/21 e 21/22, mentre l’ultimo match diretto è finito 1-1 contro il Sudtirol.

