Alessandra Zedda sarà la terza candidata alle elezioni Regionali 2024. Lo ha dichiarato lei stessa all’Ansa.

Si profila una corsa a quattro per le regionali del 25 febbraio in Sardegna e salgono a due le donne candidate. “Sono pronta, ho avviato tutti i passi burocratici necessari a presentare la mia candidatura con la lista Anima di Sardegna”.

La Zedda, nel novembre del 2022 aveva lasciato l’esecutivo regionale di Solinas in polemica per l’immobilismo che lo caratterizzava. Oggi si candida da indipendente: “Me lo hanno chiesto molti esponenti della società civile”.

La candidatura è comunque ufficiosa. Sarebbe pronta ad un passo indietro qualora ci fosse “una proposta di rottura e discontinuità, che scardini gli schemi nazionali di spartizione tra le regioni”.

