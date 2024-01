Stava andando a lavoro verso Pula per aiutare il suocero con alcuni lavoretti prima di prendere servizio nell’hotel di Nora dove aveva lavorato per tutta la stagione estiva. Massimo Cocco, però, a soli 19 anni ha perso la vita in un terribile incidente sulla ss 195.

Il giovane era alla guida della sua Clio quando è andato a scontrarsi con una Fiat Marea, a bordo della quale si trovava una famiglia – padre, madre e due figli – per poi ribaltarsi e finire rovinosamente in mare.

A niente sono serviti i soccorsi intervenuti sul posto. Il 19enne è morto sul colpo, il personale a bordo dell’ambulanza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ancora da accertare le dinamiche del tragico sinistro. Potrebbe essersi trattato di un frontale, ma ora si sta facendo avanti l’ipotesi che le due auto stessero viaggiando nella stessa direzione di marcia e Cocco potrebbe aver urtato l’altro veicolo nel tentativo di sorprassarlo.

Sul caso stanno lavorando gli agenti della Polizia stradale coadiuvati dalla Polizia locale di Capoterra.

I Vigili del fuoco hanno recuperato l’auto finita in acqua.

