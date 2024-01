L’appello dei Progressisti verso Renato Soru è caduto nel vuoto. Il candidato alla presidenza della Sardegna ha rigettato l’invito a tornare nel Campo Largo per le Regionali 2024.

“Non siamo interessati a calcoli elettorali. Qualcuno preferisce fare aritmetica, contare i possibili consiglieri regionali eletti o le cariche per il futuro. Io preferisco costruire una prospettiva politica diversa per l’oggi e per il domani, che metta al centro la Sardegna” ha spiegato.

L’intenzione del leader della Rivoluzione Gentile è quella di far nascere una forza sarda che abbia come orizzonte la possibilità di diventare maggioranza in Sardegna e mettere insieme tutte le forze di ispirazione sarda, sardista, autonomista e indipendentista. “Vogliamo cambiare le priorità di governo, sennò è un cambiamento solo di facciata”.

