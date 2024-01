Novità per l’edizione 2024 della Sartiglia: quest’anno si potrà assistere liberamente alla corsa delle pariglie in via Mazzini.

La Fondazione Oristano non posizionerà le otto tribune che da anni accoglievano circa un migliaio di spettatori. Sarà consentito il libero accesso al pubblico che, nei limiti numerici imposti dalle norme, potrà assistere in piedi, da dietro le transenne, alle evoluzioni dei cavalieri.

La proposta, formulata nei giorni scorsi dal sindaco Massimiliano Sanna e accolta all’unanimità dal Comitato Sartiglia, in seno alla Fondazione Oristano.

La decisione, che per il 2024 ha un carattere sperimentale, da un lato permette di tornare all’antico spirito della festa di popolo, dall’altro consente di tenere in considerazione le osservazioni degli operatori commerciali che hanno sempre lamentato la forte limitazione alle rispettive attività a causa della prolungata presenza delle tribune.

