Paolo Truzzu fa un appello a Lega e Psd’Az: restate nel centrodestra. È questo il primo pensiero del sindaco di Cagliari da neo candidato alla presidenza della Regione per le imminenti elezioni.

“Il vostro posto è qui, non c’è altro posto dove potreste stare meglio, state al nostro fianco” ha dichiarato ai giornalisti nella sua prima uscita a Quartu. Dove ha incontrato Graziano Milia e girato per le vie della città.

Ha dato però un tempo limite. Perché la presentazione delle liste si avvicina e non c’è tempo da perdere.

“Questo tira e molla non aiuta nessuno, il compito della politica è dare l’esempio e mettersi a disposizione degli altri. Se avete un dubbio, che credo non ci sia, la cosa che vi chiedo è che lo sciogliate subito, per rispetto di tutti, dei nostri elettori, dei sardi”.

