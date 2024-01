Dovrà espiare una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia. Questa mattina a Vallermosa i Carabinieri hanno dato seguito ad un’ordinanza emessa dall’ufficio Siep (sistema informativo esecuzioni penali) del Tribunale di Cagliari, nei confronti di un 52enne cagliaritano che nel 2021, a Pirri, era stato denunciato per vessazioni alla compagna.

A seguito della denuncia querela formalizzata dalla ex convivente e dei successivi accertamenti dei Carabinieri, era scaturita un’informativa di reato, in virtù della quale la Procura della Repubblica aveva ottenuto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi alla parte lesa.

A quel punto l’uomo si era trasferito a Vallermosa, fino alla data odierna in cui la condanna è divenuta esecutiva. Dovrà scontarla in stato di detenzione domiciliare, presso la struttura RSA Randazzo.

