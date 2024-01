L’uomo insostituibile di Claudio Ranieri, centrocampista tutto fare che il mister mette sempre in campo. Antoine Makoumbou è da un anno e mezzo il perno della mediana rossoblù.

“A Cagliari sto bene: per il clima, la gente, la cucina. L’obiettivo è la salvezza, desidero aiutare la squadra con giocate e assist” ha detto il congolese intervistato dal Corriere dello Sport.

Il rapporto con il tecnico è speciale: “Ranieri, a cui riconosco calma e atteggiamento paterno con noi, mi ha insegnato a giocare più rapidamente, a concentrarmi nel dare sempre il pallone avanti”.

Domenica si va a Frosinone, contro una squadra con il dente avvelenato per il 4-3 dell’andata. “Sappiamo che sarà complicata, ma la stiamo preparando nel migliore dei modi. Avversario dinamico, fisico e che sviluppa spesso l’azione in verticale. Però noi andremo lì in fiducia, dopo il successo sul Bologna“.

