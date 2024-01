Nel programma C’è Posta per Te, su Canale 5, Maria De Filippi ha raccontato la storia di una coppia di Sassari.

Clara e Fabio si amano da oltre dieci anni. A lei, un giorno, le diagnosticano la sclerosi multipla. Chiede al marito di rifarsi una vita, di valutare la situazione che si sarebbe creata. Lui dice di no: decide di stare con lei.

Così Clara si è rivolta a Maria De Filippi per fargli un regalo. “L’amore l’ho conosciuto con te. Sono stata fortunata, sei tutto quello che vorrei essere io. Sei generoso, paziente. Non so come fai a sopportarmi ma so che mi capisci. Io ti amo tantissimo”.

Dalla scalinata scende il regalo: è Sabrina Ferilli. Che scherza coi due, regala un quadro e un cuore. E rivolge un pensiero: “Le famiglie sono quelle dove c’è un gran sentimento, comprensione, affetto. E’ una coppia bellissima, di giovani. La malattia è infame. Non vi ha tolto niente. Vi vedo in gran forma”.

