C’era tutta la squadra del Cagliari Calcio al completo ad aprire l’ultimo saluto nella camera ardente di Gigi Riva. Alle 14 la delegazione rossoblù con in testa il presidente Tommaso Giulini è stata la prima a depositare un mazzo di fiori per Rombo di Tuono.

“Il ricordo di Gigi Riva deve mandare un messaggio di unione” ha detto il patron del club ai microfoni dei giornalisti presenti. “L’auspicio è che possa continuare a unirci come sempre a fatto in questa terra che ha amato e in cui ha deciso di venire a vivere”.

Commosso anche il capitano Leonardo Pavoletti: “Sicuramente Riva è storia. Il calcio italiano ha dimostrato quanto sia importante per il popolo sardo e per la nazione”.

