Non ci sta Graziella Marchi, l’esponente della Lega che è stata sostituita all’ultimo per la candidatura alle Regionali 2024. Ce l’ha sia con il coordinatore Michele Pais che con la sua sostituta.

“Sono furibonda. La Lega, il partito che sostengo da 7 anni, che mi ha chiesto la candidatura per la Circoscrizione di Cagliari, dopo aver firmato l’accettazione a mia insaputa mi ha sostituita all’ultimo momento“.

Al suo posto, in lista, è spuntata Enrica Anedda: dopo aver tappezzato Cagliari con alcuni manifesti con il simbolo di Fratelli d’Italia, era stata bocciata dal suo partito. E ha trovato approdo in extremis, altrove.

La Marchi punta il dito verso Pais, artefice di un presunto disegno elettorale. “Dal mio punto di vista vuole indebolire la lista della Circoscrizione di Cagliari, più grande di tutte le altre. Per riuscire ad entrare lui della Circoscrizione di Sassari, visto che la Lega forse, purtroppo, raggiunge oggi il 3% in Sardegna. Per me non è finita qui! Sceglierò chi far votare a Sassari e provincia“.

Quindi l’affondo contro la Anedda. “Persone così non dovrebbero rappresentare il Partito della Lega in Sardegna. Mi chiedo come faccia una persona che è stata per decenni in Alleanza Nazionale, ora Fratelli d’ Italia, cambiare ideologia così repentinamente. Posto poi che i leghisti veri votano i veri leghisti. E non coloro che provengono da altri Partiti”.

