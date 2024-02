Arrestato a Cagliari, in flagranza di reato, un 38enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante, lo scorso sabato, hanno infatti eseguito una perquisizione a sorpresa in una palestra con annessa attività di rivendita di integratori alimentari, situata nel quartiere San Michele.

Nei locali gestiti dall’uomo, con precedenti specifici per reati in materia di droga, sono stati trovati circa 150 grammi di cocaina e circa 8 grammi di eroina, oltre al materiale destinato al confezionamento delle sostanze e a 745 euro in contanti.

Durante l’attività sono state rivenute e sequestrate anche numerose fiale di farmaci anabolizzanti detenute senza prescrizione medica, per cui l’indagato, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e condotto al carcere di Uta a disposizione dell’A.G. Inoltre, è stato anche denunciato per i reati di ricettazione e per la detenzione delle sostanze dopanti, in quanto ritenute destinate alla commercializzazione.

