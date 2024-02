Il consumo medio a famiglia rilevato in Sardegna nel 2023 è stato di 2.835 kWh che corrisponde ad un costo di 914 euro, ovvero il 18,7% in più rispetto alla media nazionale. A rivelarlo è l’analisi di Facile.it sul consumo di energia elettrica in Italia.

Secondo lo studio, a parità di consumi, nel 2023 le famiglie italiane con un contratto di fornitura nel mercato tutelato hanno speso, in media, circa 770 euro per la bolletta della luce e 863 euro per quella del gas. Nel confronto con l’anno precedente risultano rispettivamente il 34% ed il 27% in meno.

“Nel 2023 abbiamo fatto i conti con bollette meno salate, con l’arrivo del 2024 assistiamo a buoni segnali sul fronte del costo delle materie prime, ma questo non significa che automaticamente le bollette caleranno” ha detto Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it.

La Sardegna resta comunque la zona d’Italia dove le bollette sono state più pesanti. A pesare è anche la mancanza del riscaldamento con gas di città, situazione che spesso viene compensata utilizzando dispositivi elettrici con conseguenti forti impatti sui consumi.

