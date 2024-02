Rapina fallita in una tabaccheria a Olbia. Due giovani si sono introdotti a volto scoperto e disarmati lunedì sera in un eserizio di viale Aldo Moro, per poi cercare di portare via del denaro.

Uno dei due ha cercato di rubare i contanti entrando dalla parte posteriore del locale, mentre l’altro è rimasto fuori a fare il palo. Un dipendente ha però sorpreso uno dei due, riuscendo a fermarlo e ad allertare i Carabinieri. Il complice invece è riuscito a scappare, ma i militari sono sulle sue tracce.

