Il mare batte la montana nella battaglia dei prezzi. A primeggiare in Italia è Forte dei Marmi, che sorpassa quanto a costo complessivo di un immobile sul mercato anche la ambitissima e super esclusiva Cortina d’Ampezzo.

È quanto emerge dallo studio elaborato da Immobiliare.it Insights, società del portale immobiliare leader in Italia, che ha messo a confronto le 5 località marittime e le 5 località montane più famose d’Italia.

Analizzando il costo medio delle abitazioni in vendita, ben due città di mare su cinque superano il milione di euro: Forte dei Marmi, oltre 2 milioni, e Capri, che sfiora i 1.400.000 euro. Anche Portofino si avvicina al milione come valore medio complessivo delle case sul mercato (955.000). Per quanto riguarda le località sulle più famose piste da sci, solo Cortina d’Ampezzo oltrepassa questa soglia (1.300.000), tuttavia ben tre si attestano su una cifra superiore agli 800.000 euro: Madonna di Campiglio (938.400), Courmayeur (860.000) e Ortisei (831.800).

Subito dopo si trova anche una nota località in Sardegna, Porto Rotondo che, insieme alla toscana Porto Ercole, registrano rispettivamente una media sui 540.600 euro e 766.800 euro. Fanalino di coda Cervinia: qui “bastano” poco più di 300.000 per sognare il proprio buen retiro.

“In Italia è sicuramente più comune che siano le mete turistiche sulla costa a vantare soluzioni di particolare pregio, per le quali la richiesta raggiunge molto spesso cifre importanti anche grazie a particolari plus quali giardini e piscine, molto meno comuni nelle località montane – commenta Antonio Intini, chief business development officer di Immobiliare.it – Generalmente infatti gli insediamenti urbani in montagna sono piuttosto piccoli e difficilmente presentano aree adeguate a favorire un ulteriore sviluppo abitativo, motivo per cui il costo del metro quadro rimane molto elevato, basti pensare che a Cortina d’Ampezzo supera gli 11.000 euro”.

