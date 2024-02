La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza una 24enne e una 20enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso all’interno di un appartamento sito nel quartiere San Michele, a Cagliari.

Nei giorni scorsi, gli investigatori della Squadra Mobile, nel corso di uno specifico servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di traffico illecito di stupefacenti, effettuato nel quartiere cittadino di Is Mirrionis/San Michele, hanno notato un andirivieni di tossicodipendenti che accedevano nell’abitazione dove sono domiciliate le due ragazze.

Nel pomeriggio del 7 febbraio, quindi, è stata effettuata una perquisizione nell’appartamento, dove erano presenti entrambe. L’attività ha avuto esito positivo, in quanto le stesse sono state trovate in possesso di oltre 10 grammi di cocaina e 4 di eroina, già frazionati in dosi, oltre alla somma di 407 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle incombenze le due indagate sono state accompagnate in casa in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

