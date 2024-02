La Polizia di Stato ha arrestato due persone di origine jugoslava, un quarantaquattrenne e il figlio diciottenne, per l’ipotesi di reato di tentata estorsione e ricettazione.

L’amministratore di una ditta di trasporti aveva infatti denunciato pochi giorni fa il furto di un veicolo della società, utilizzato da un dipendente in qualità di corriere, mentre effettuava delle consegne. Attivatosi tramite i canali social per il recupero del mezzo, l’amministratore era stato contattato dai due soggetti per concordare la restituzione, previo pagamento di 1200 euro.

A questo i due malviventi avevano aggiunto la minaccia di ripercussioni fisiche qualora avesse avvisato le Forze dell’Ordine. Concordato un appuntamento per il pomeriggio del 20 febbraio a Selargius, i truffatori sono però finiti nella rete della Polizia. Ingenuamente in viaggio con il mezzo trafugato nel luogo dell’incontro, sono stati intercettati da un equipaggio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena e accompagnati in ufficio. Per loro è scattato l’arresto.

