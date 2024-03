Il Cagliari si prepara per la sfida di sabato contro il Monza allo U-Power Stadium. Le ultime due vittorie hanno dato morale alla squadra e ora la classifica inizia a sorridere, ma resta una distanza minima con le zone calde. Per questo vincere contro i biancorossi vorrebbe dire mettersi in tasca una bella fetta di salvezza. Mister Claudio Raneiri ha presentato oggi la sfida:

Obiettivo. “Dobbiamo restare sempre concentrati. La quota salvezza è intorno ai 36-37 punti. Non bisogna mollare di un centimetro nelle dieci partite finali. Ora ci sono le ultime curve, poi il rettilineo. Vedremo quanti cavalli avrà il Cagliari nel motore”.

L’avversario. “Andiamo a Monza sapendo che si tratta di un avversario forte, ma saremo sostenuti da un pubblico fantastico che ci sosterrà anche in Brianza. Nell’ultima partita non mi è piaciuto per niente il blackout che ha rimesso in gara i nostri avversari. Dobbiamo stare attenti perché la squadra di Palladino sa essere camaleontica”.

Futuro. “Centriamo la salvezza, che è fondamentale per l’Isola e per tutti. Ho un contratto valido per un altro anno, quindi…”.

