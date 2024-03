Il sorriso di Nahitan Nandez all’arrivo nel ritiro dell’Uruguay dà il via alle due settimane di sosta per le nazionali del campionato di Serie A. Sono ben otto i calciatori del Cagliari convocati.

Il centrocampista uruguaiano sarà impegnato nei confronti con Pais Vasco e Costa D’Avorio. Amichevoli sudamericane anche per Gianluca Lapadula che col Perù sfiderà il Nicaragua e la Repubblica Dominicana.

Due impegni con l’Under 21 per Gaetano Oristanio e Matteo Prati: l’Italia scenderà in campo contro Lettoria e Turchia nelle qualificazioni agli Europei di categoria.

Adam Obert convocato con la Slovacchia, che giocherà con Austria e Norvegia. Pantelis Hatziadiakos con la Grecia lotterà per le qualificazioni agli Europei 2024 tramite playoff: sfida al Kazakistan.

Qualificazioni mondiali per l’Uzbekistan di Eldor Shomurodov contro Hong Kong. Semplice amichevole invece per Antoine Makoumbou: il Congo scenderà in campo contro il Gabon.

