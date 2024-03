“Dobbiamo vedere i dati e i verbali, aspettiamo l’analisi dei verbali che stanno facendo gli avvocati. In questo momento non posso dire né sì né no”. Lo ha dichiarato il sindaco di Cagliari e nuovo consigliere regionale, Paolo Truzzu, a proposito di un possibile ricorso sulla vittoria di Alessandra Todde alle ultime elezioni

Il candidato leader del centrodestra alle Regionali, intercettato dalla Tgr Rai, accetta comunque il verdetto certificato dalla Corte d’Appello e si prepara all’opposizione in Consiglio regionale. “Mi sento un consigliere regionale che ha voglia di far bene l’opposizione in maniera costruttiva e competente. Mi auguro che la nuova maggioranza tenga conto del fatto che c’è una Sardegna spaccata in due“.

