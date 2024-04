I medici in servizio nel carcere di Bancali a Sassari intendono dimettersi il prossimi 15 aprile. Questo quanto riferisce Irene Testa, garante regionale dei detenuti, dopo aver appreso di una comunicazione dei professionisti ormai stanchi dei turni massacranti ai quali sono costretti.

“Da tempo ho segnalato la carenza di personale medico che dovrebbe garantire il servizio ai detenuti a ogni ora e compresi i festivi, qualora ci fossero urgenze” ricorda Testa. “Invece, i medici impiegati in carcere sono esattamente la metà, fatto che non solo provoca grande disagio al personale ma soprattutto mette i detenuti in pericolo”.

“I medici in carcere devono essere attivi 24 ore su 24 e tutti i giorni, compresi i festivi, essendo il detenuto una persona che ha gli stessi diritti alla salute di tutti gli esseri umani. Auspico una soluzione immediata prima di arrivare a una ulteriore degenerazione della situazione”.

