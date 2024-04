Seconda sconfitta consecutiva per la Torres che cede a Sassari contro la Fermana per 2-1. Un risultato clamoroso rimediato contro l’ultima in classifica, in una sfida dove i rossoblù si sono mostrati sgonfi, con il fiato e le idee corte.

La Fermana è andata in vantaggio al 19’ col gol di Giandonato su calcio di rigore. Il pareggio di Scotto alla mezz’ora, ma pochi minuti più tardi il nuovo sorpasso con la firma di Paponi.

Dopo di che, la Torres non si è dimostrata in grado di poter ribaltare la gara. Anzi la Fermana è andata vicina al tris, andando a consolidare la propria vittoria.

