Il nuovo assessore all’Agricoltura della Regione Sardegna è Gianfranco Satta, nominato in quota Progressisti. Già consigliere regionale, ha ottenuto in queste ore gli auguri e gli apprezzamenti del comparto agricolo sardo.

Il neo assessore ha le idee piuttosto chiare. “Negli ultimi decenni la politica ha trascurato questo settore. Oggi dobbiamo programmare in agricoltura e non intervenire solo quando ci sono delle emergenze, così come si è fatto in questi anni”.

Gli interventi dovranno essere abbastanza celeri, ma non in solitaria. “Ho una grande responsabilità, ma credo che attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria e tutti gli attori del settore, si possa intervenire per assicurare una migliore qualità della vita per le persone che oggi lavorano in agricoltura. Dobbiamo accelerare sui contributi, lavoreremo presto con le agenzie del settore”.

