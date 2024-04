In corso dalla mattina di oggi, mercoledì 10 aprile, un intervento curato dall’impresa appaltatrice della gestione del verde cittadino, per la messa in sicurezza di un esemplare di Pinus pinea a dimora nel giardino di via Scirocco, nel quartiere del Sole, a Cagliari.

L’intervento si è reso necessario in seguito al sopralluogo dei competenti tecnici agronomi che hanno constatato il cedimento della zolla radicale. Per questo è stato dato ordine di procedere con urgenza all’immediato abbattimento dell’albero che, successivamente, sarà sostituito.

Con il supporto del Servizio di Polizia Locale è stata delimitata la zona e ridotta la viabilità dell’area sino alla conclusione dell’intervento.

