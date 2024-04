Non aveva neanche 20 anni Sebastiano Pasquarelli, morto oggi a Ittiri nello scontro tra la sua moto 125 e un suv Hyundai in via Umberto a Ittiri.

Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, al momento in fase di indagine da parte della Polizia locale. Il ragazzo ha fatto un volo di 20 metri per poi finire a terra già privo di vita all’arrivo dei soccorsi.

