Uno scontro tremendo tra auto è avvenuto sulla sp 46, tra Villamar e Lunamatrona: sono rimasti feriti due giovani. Le condizioni sono critiche ma non rischiano la vita.

Le cause sono in corso d’accertamento da parte dei carabinieri di Sanluri e Villamar. Una Passat Volkswagen guidata da un 34enne di Segariu è andata a scontrarsi frontalmente con una Mazda cabriolet condotta da un 23enne di Lunamatrona.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco per estrarre i due feriti dalle auto completamente distrutte. Presenti anche due ambulanze del 118: i due ragazzi sono stati trasportati negli ospedali di San Gavino Monreale e del Brotzu di Cagliari.

La viabilità è stata interrotta per poco più di due ore per gli accertamenti e la messa in sicurezza della strada.

