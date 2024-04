Importante riconoscimento per il direttore della Gastroentorologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari, Paolo Usai Satta. Il medico sardo è stato nominato Presidente di Aigo, Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri, la principale società scientifica del settore che raccoglie oltre duemila specialisti in tutta Italia.

L’associazione fondata a Roma e impegnata da oltre 50 anni nella promozione del progresso, della prevenzione e della cura delle malattie digestive. Nato a San Gavino Monreale, Usai Satta si laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università di Cagliari e nello stesso istituto ottiene la specializzazione in gastroenterologia.

Il dottor Usai Satta entra in Aigo nel 2014, per due anni é stato membro del comitato scientifico nazionale. Dal 2016 è consigliere nazionale dell’associazione e negli ultimi quattro anni ha ricoperto il ruolo di Segretario Tesoriere Nazionale. L’Assemblea Nazionale Aigo a Roma ha ufficializzato la nuova nomina per il biennio 2024/2025.

“Proseguo con orgoglio una straordinaria esperienza in Aigo che mi porterà ad essere presidente per due anni” dice Usai Satta. “La prevenzione e cura delle malattie digestive, la formazione dei giovani specialisti, la difesa di una disciplina, che ha nei territori e nelle regioni un fondamentale punto di forza, nel rapporto con le istituzioni nazionali e regionali, continueranno a essere la mia missione personale e quella di Aigo”.

