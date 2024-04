“Il superamento del numero chiuso nella Facoltà di Medicina segna un momento storico per l’Italia”, ha dichiarato Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera.

“Questa decisione – ha aggiunto l’esponente forzista – rappresenta una risposta efficace alla cronica carenza di personale medico, che si integra perfettamente con la recente approvazione del nostro provvedimento per l’impiego degli specializzandi con contratti a tempo determinato negli ospedali”.

“Mentre ci dedichiamo alla gestione delle emergenze attuali – ha continuato Cappellacci -, stiamo anche costruendo le fondamenta per una sanità futura, che prevede più personale, un rafforzamento delle cure sul territorio, e un impegno rinnovato nella ricerca e nell’innovazione. Il nostro obiettivo è sviluppare un sistema sanitario che sia davvero su misura per ogni individuo e per le comunità di cui fanno parte”.

Questa iniziativa si colloca al centro degli sforzi per riformare il settore della salute, con la prospettiva di migliorare l’accessibilità e la qualità delle cure in tutto il Paese.

