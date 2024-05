Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Un selfie insieme al rapper Salmo postato dalla sociolinguista Vera Gheno sui suoi social ha subito destato la curiosità dei suoi follower.

Entrambi si sono ritrovati sullo stesso palco del Premio letterario Costa Smeralda 2024, a Porto Cervo, per cui Gheno è stata candidata tra i tre finalisti per la sezione Saggistica, senza riuscire però ad ottenere l’ambito riconoscimento, che è andato a Maurizio Ferraris.

All’artista olbieste, invece, è andata la nota statuetta in pietra con la “targa” della stella marina per aver contribuito a portare la cultura e la storia della Sardegna fuori dai confini isolani. “Olbia è stata sempre una città punk e metal”, ha spiegato Salmo durante l’incontro. “Fare rap all’inizio è stato molto difficile. Cantavo in inglese in due band diverse, ma quando ho iniziato a cantare in italiano e la gente capiva le parole ho capito che quella poteva essere la strada. Ora – ha concluso il rapper olbiese – sto facendo un documentario sulla Costa Smeralda che partirà dall’Aga Khan fino agli ultimi anni”.

