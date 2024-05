Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Simone Sozza è stato designato per dirigere la sfida tra Milan e Cagliari in programma sabato alle 20:45 allo stadio San Siro.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini, il quarto uomo sarà Tremolada. Al Var invece sono stati designati Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia e Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Sono tre i precedenti del fischietto di Seregno coi rossoblù. Bilancio totalmente pari: 1 vittoria (1-0 contro il Benevento in Serie B), 1 pareggio (1-1 contro il Napoli nella stagione 21/22 in Serie A) e 1 sconfitta (1-4 con la Roma in questa stagione).

