Le campagne di Sestu soffrono l’emergenza siccità. La segnalazione è arrivata in Consiglio comunale dal consigliere di minoranza Francesco Serra che ha chiesto alla sindaca Maria Paola Secci di attivarsi per richiedere alla Regione lo stato di calamità naturale.

“Una grave siccità ha colpito il basso Campidano, da Sestu per tutta la zona bassa, sino ad arrivare a Castiadas. Mi raccontano alcuni sindaci che si sono già adoperati per fare la segnalazione alla Regione Sardegna per chiedere lo stato di calamità naturale” ha detto Serra in Aula.

“Parliamo del settore cerealicolo e delle foraggere. Una situazione delicata in cui non si raccoglierà nulla”. Allarme accolto dall’amministrazione, che dunque si sta attivando per la richiesta dello stato di calamità.

