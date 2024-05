“Sulla chiusura delle indagini non ho ancora ricevuto nulla, l’ho saputo dalla stampa”. Così tra le lacrime il rettore di Sassari e candidato sindaco del centrodestra, Gavino Mariotti, durante la conferenza stampa convocata per commentare il suo coinvolgimento nell’inchiesta Monte Nuovo.

“È un momento difficilissimo” ha detto Mariotti. “Mi sono candidato a sindaco per il bene della mia città, non certo perché il ruolo del rettore che ho ricoperto in questi anni non mi abbia dato soddisfazioni necessarie”.

Mariotti ha annunciato di voler comunque andare avanti con la candidatura. “Ho chiesto una presa d’atto della situazione ai vertici romani dei partiti che mi sostengono” ha spiegato. “Le liste civiche mi hanno impedito di dimettermi e mi hanno chiesto di proseguire nella candidatura. Io, con responsabilità e col cuore a pezzi, proverò a farlo”.

