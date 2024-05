Sospetto caso di Febbre del Nilo a Valledoria. I campioni biologici di una cornacchia trovata nelle campagne in località Tamarici sono stati inviati al Centro di referenza nazionale di Teramo e ora il dipartimento di Prevenzione veterinaria della Asl di Sassari, che coordina le operazione di monitoraggio e sorveglianza nel territorio, è in attesa della conferma o meno sulla presenza del virus.

“La West Nile Disease è una malattia infettiva trasmessa dalle zanzare” ricorda la Asl. “Il virus si mantiene nell’ambiente attraverso il continuo passaggio fra le zanzare e gli uccelli selvatici.

“Nell’uomo la Febbre del Nilo è asintomatica in oltre l’80% dei casi, spesso le persone infette non mostrano sintomi; in rari casi, soprattutto in persone anziane o con deficit immunitario, si possono manifestare forme più gravi con sintomi di tipo neurologico”.

I sintomi più gravi si presentano “in media in meno dell’1% delle persone infette” e comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it